歯のホワイトニングに関心があるものの、サロンや市販品など選択肢が増えるなかで「どの方法がいいのか」「効果はどう違うのか」と、疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。そこで、歯科医院のホワイトニングの施術の種類と効果、白さの持続期間について、「さくらぎファミリー歯科」の櫻木先生に解説していただきました。 監修歯科医師：櫻木 慎也（さくらぎファミリー歯科）広島大学歯学部卒業後、京都府立