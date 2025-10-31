旧ソ連構成国だったジョージアの当局は約2キロのウランを違法に購入しようとした疑いで、中国人3人を逮捕した、とこのほど発表した。米誌ニューズウィーク（NW）が伝えた。ジョージアには1991年のソ連崩壊前まで核施設が幾つか存在。同国当局はこれまでも、核物質や放射性物質の違法な取引計画を何度も摘発してきた。NWによると、同国国家保安庁のラシャ・マグラゼ副長官は「3人の中国人は放射性物質を40万ドル（現レートで約6000