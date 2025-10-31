中米首脳は10月30日に韓国・釜山で会談し、中米経済貿易関係などの議題について踏み込んだ協議を行い、経済貿易などの分野での協力強化に合意しました。これを受けて、中国商務部報道官は、「中国は米国と共に、両国首脳会談の重要な合意を堅持し、着実に実行していく」と表明しました。これに先だって、中米両国の経済貿易チームは現地時間10月25日から26日にかけ、マレーシア・クアラルンプールで中米経済貿易協議を開催しました