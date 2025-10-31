ホテルの宿泊時に持ち帰ってはいけない物について、ホテルリリーフなんば大国町（大阪市浪速区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…！」これが、ホテルスタッフが教える“宿泊時に持ち帰りNGのモノ”です！公式TikTokアカウントでは「ホテルのこれは持って帰ったら絶対あかん！」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフがホテル宿泊時に持ち帰ってはいけない物として「バスタオル」「