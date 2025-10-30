日産自動車株式会社は、2025年10月29日から開催中の「ジャパンモビリティショー2025」にて、3つのフラッグシップモデルを発表した。 新型「エルグランド」は、2026年夏に発売予定で、最新のe-POWER、e-4ORCE、インテリジェントダイナミックサスペンションを搭載し、プレミアムツーリングミニバンとして進化。一方、中東市場で人気のSUV「パトロール」を2027年度前半に日本市場へ導入することも発表された。さら