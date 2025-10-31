日本国内での食品ロスの総量は年間464万トンに上るとされ、1人1日あたりでは小さなおにぎり1個分に相当します。食品廃棄を減らそうと今、企業があの手この手でお得な取り組みを始めています。ローソンやファミリーマート、ライフの取り組みを紹介します。そこで今回の#みんなのギモンでは、「企業が参入“食べきり”でお得に？」をテーマに解説します。■食品ロスによる経済損失は？山粼誠アナウンサー「10月30日は食品ロス