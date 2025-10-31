とちぎテレビ 茨城県境町の国道で６月、飲酒運転で車を逆走し、対向車と 衝突して当時２７歳の男性を死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われた野木町の無職、松田駿介被告３７歳は３０日、水戸地裁下妻支部の初公判で起訴内容を認めました。 検察側は拘禁刑５年を求刑し、即日結審しました。 弁護側は、逆走はアルコールの影響だけではない可能性があると主張し、寛大な判決を求めました。 判決は１１月２６日