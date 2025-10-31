とちぎテレビ 日本自動車連盟・ＪＡＦ栃木支部は３０日、信号機のない横断歩道で車が停止する割合は栃木県で６７．８％と全国平均の５６．７％を１１．１ポイント上回ったと発表しました。 一方で依然およそ３割以上の車が横断歩道で一時停止していないことからＪＡＦは、横断しようとする歩行者がいる場合は必ず横断歩道の直前で一時停止してほしいと呼びかけています。 調査は県内の２カ所で信号機が設置されていない横