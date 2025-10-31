パラスポーツ界のスター候補を紹介するシリーズ“TOP PROSPECT（＝トップ・プロスペクト。「有望株」の意味）”。今回は、クロスカントリースキーで２度目のパラリンピック出場を目指す岩本美歌選手を紹介します。10歳から始めた競技への取り組み方、趣味やオフの過ごし方について聞きました。岩本 美歌（いわもと・みか）｜クロスカントリースキー2003年、富山県生まれ。生まれたときから左手首から先がない。10歳で競技を始め、