宇部警察署によりますと31日午前８時すぎ、宇部市厚南中央６丁目の郵便局に軽乗用車が衝突する事故がありました。運転していたのは高齢女性で郵便局建物の窓ガラスなどに衝突、同乗者1人が軽傷の見込みだということです。