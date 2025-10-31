楽天から5位指名を受けたれいめい・伊藤大晟投手（18）が30日、鹿児島県薩摩川内市の同校で大久保勝也スカウトらの指名あいさつを受けた。甲子園出場はないが、最速148キロでスライダーの切れも抜群の左腕は楽天からメジャーへ羽ばたいたパドレス・松井裕樹投手が憧れの存在。「まずは1軍昇格を目標に、将来は日本一の投手、メジャーに挑戦できるような投手を目指して頑張ります」と高みを目指す。