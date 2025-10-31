広島から戦力外通告を受けた宇草孔基外野手（２８）が３０日、インスタグラムのストーリーズを更新。１１月１２日にマツダスタジアムで行われるトライアウトを受けることを明かした。練習を続ける宇草は「ＢＰの上野さんがキャンプに行くからトライアウト前に打ち納めだと言ってくださって投げてくれました。とても嬉しかったですありがとうございました」と、裏方さんのサポートに感謝。「まずトライアウトに向けてやり切り