パレスチナ自治区ガザで拘束されていた人質2人の遺体が新たに返還されました。イスラエル首相府は30日、イスラム組織ハマスに拘束されていた人質2人の遺体が新たに引き渡され、本人と確認されたと発表しました。ガザには今も11人の遺体が残っているとみられ、首相府は「すべての人質を取り戻すまで懸命に取り組む決意だ」と強調しています。イスラエル軍は10日の停戦発効以降も、ハマスが合意に違反しているとして攻撃を行い、28日