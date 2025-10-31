３１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、ゲストが俳優の堺雅人であったことから、冒頭から堺主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」のロケの様子などを取り上げ、堺も「なんて懐の深い番組」と驚いた。この日のプレミアムトークゲストは番組１０年ぶりの堺。アゼルバイジャンでの２カ月に及ぶロケを終えて帰国したといい、鈴木奈穂子アナが「他局なんですけど、人気ドラマの続編の…」と切り出すと、堺は「なんて懐の深い番組