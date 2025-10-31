再建工事が進む首里城の正殿周辺で行われた消火訓練＝31日早朝、那覇市琉球文化の象徴とされる首里城（那覇市）の火災から31日で6年となった。再建工事が進む正殿では、風雨から守る仮設の建物「素屋根」の撤去が30日に終わり、鮮やかな赤色の外観を見られる。来年秋の工事完了を目指し、現在は内部で壁や柱に漆を塗る作業が進む。火災の教訓を踏まえ、この日は早朝から消火訓練が行われた。日の出前の午前6時から始まった訓練