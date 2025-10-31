食品値上げ品目数の推移帝国データバンクは31日、11月に値上げが予定されている食品が143品目になるとの調査結果を発表した。11カ月ぶりに前年を下回り、単月としては2025年では最少となった。3千品目を超える値上げラッシュだった10月の反動で一服感が出たとみられる。10月31日までに判明している26年の値上げ予定品目数は500品目超。昨年の同時期に判明していた25年の値上げ予定品目数は1250品目だったことから、帝国データ