ベネリック株式会社が展開する「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」が、2025年11月8日(土)～11月30日(日)の期間、東京スカイツリータウン・ソラマチに登場。全国を巡回した人気イベントが、ついに東京へ帰ってきます♡封印の鍵、星の鍵、夢の鍵をモチーフにした繊細なネックレスや、パール塗装の氷の彫刻風フィギュアなど、“さくらの世界”がつまった限定グッズが勢ぞろい