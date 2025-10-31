きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時1000円以上値上がりし、史上初めて5万2000円を上回って取引が続いています。アップルなどアメリカのハイテク企業の決算内容が好感され、半導体関連銘柄などが買われています。また、円相場が一時1ドル=154円台まで円安に進んだことも追い風となっています。