声優の梶裕貴が31日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が終了するとの報道に言及した。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に、半世紀の歴史に幕を下ろす。21年3月〜22年2月に放送された「機界戦隊ゼンカイジャー」でガオーン／ゼンカイガオーン役の声を務