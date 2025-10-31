31日朝、秋田市楢山の住宅敷地内にクマ1頭がいると通報がありました。クマは午前9時半現在もとどまっているとみられます。警察によりますと、31日午前7時10分ごろ秋田市楢山愛宕下の住人から「クマがカキの木の上にいる」と通報がありましたクマは体長が約80センチで、午前9時半現在もカキの木にとどまっているとみられます。警察が対応にあたっています。