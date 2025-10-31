30日夜、横手市金沢中野の国道13号で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。横手警察署の調べによりますと30日午後8時ごろ、横手市金沢中野字長持の国道13号を美郷町方向から横手市安本方向に走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた横手市の男性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約1メートルだったということです。最も近い民家ま