静岡県伊東市の田久保真紀市長は10月31日午前4時48分に自身のSNSを更新し、「明日以降はいち市民としての立ち位置でみなさんに直接、鋭意情報発信をしていきますので引き続きみなさまどうぞよろしくお願いいたします」と投稿しました。 田久保市長を巡っては、10月31日の市議会の臨時会で不信任決議案が再び提出・可決される見込みで、失職が決定的な状況となっています。