10月30日夕方、新潟県南魚沼市の国道でクマと軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で車の運転手にケガはありませんでした。 10月30日午後6時半前、南魚沼市東泉田地内の国道291号で、「国道を軽自動車で走行中、右側から左側に道路を横断してきた子グマ1頭と車の右側前部が衝突した。その後、クマは左側の路側帯で動かない」と警察に通報がありました。警察が駆け付けたところ、クマはその場で死んでいることが確認され