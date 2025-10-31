内戦が続くアフリカ北東部スーダン/Getty Images（ＣＮＮ）内戦が続くアフリカ北東部スーダンの病院で、国軍と対立する準軍事組織「即応支援部隊」（ＲＳＦ）が４６０人以上を殺害したとする報告があったことが分かった。ＲＳＦは２６日に西部ダルフールの主要都市エルファーシルを制圧し、男性１人の殺害の映像をネットに投稿してもいる。映像には数十もの遺体が並ぶ中に座っている老人にＲＳＦの戦闘員が近づき、殺害する様子が