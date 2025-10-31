10月30日深夜、新潟県湯沢町の町道で軽トラックとクマが衝突する事故がありました。この事故で軽トラックの運転手にケガはなく、クマは立ち去ったということです。 10月30日午後11時50分ごろ、湯沢町土樽の町道で「軽トラックを走行中、右側から左側に道路を横断してきたクマ1頭と車の前部が衝突した。その後、クマはいずれかへ立ち去った」と警察に通報がありました。この事故で軽トラックの運転手にケガはありませんでした。事