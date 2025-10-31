ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）が元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）との再戦に向けて「ほぼ合意した」と明かした。２人は２０１５年５月に総収入５億ドル（約７７０億円）に達した「世紀の一戦」（米ラスベガス）で激突し、メイウェザーが判定で勝利。ファイトマネーとして２００億円以上を受け取り、敗れたパッキャオも１４０億円以上の収入を手にした。約