小笠原慎之介投手が所属するナショナルズの次期監督として３３歳のブレーク・ブテラ氏が就任すると３０日（日本時間３１日）、米大リーグ公式サイトが伝えた。１９７２年に３３歳と２７日でツインズの指揮を執ったＦ・キリチ監督以来の年少監督になるという。ブテラ氏は２０１８年に史上最年少となる２５歳の若さでレイズ傘下のマイナーリーグ監督に就任。４年間指揮を執った後は、レイズで選手育成部門を担当するなどしていた