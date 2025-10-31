濃かったり薄かったり、仕上がりの味がそのつどぶれて決まらないという悩みをよく聞く「五目炊き込みご飯」。素材のうまみを生かしつつ、おいしく仕上げるための調味料の配合と作り方のコツをご紹介します。【必ずおいしく！ のコツ】鶏肉はいちばん上に広げ入れ、塩をまんべんなくふると全体にうまみがなじみ、味がしっかり決まる！具を重ねるとき、いちばん上に鶏肉を広げ入れることで、肉のうまみが全体にいきわたります。また