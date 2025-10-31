３１日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３０４円高の５万１６２９円と続伸で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが１０９ドル安と軟調だった。ただ、取引終了後に決算を発表したアマゾン＜ＡＭＺＮ＞の株価が時間外取引で急伸しているほか、足もとで為替は円安が進行している。これを受け、東京株式市場は値を上げて始まった。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ