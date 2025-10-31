ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）にトロントで第6戦が行われる。両チームは前日の30日（同31日）、ロジャーズ・センターで調整した。大谷翔平はフォームを確認しながらキャッチボールで調整。その後フリー打撃に取り組み、4セットで合計28スイングのうち約150メートル弾を含む14本の策越えを披露した。ロバーツ監督は会見で、大谷の第6戦での救援投入について問われると「