経済産業省が31日に発表した9月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べて2.2％高い102.8だった。上昇は3カ月ぶり。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では全15業種のうち、生産用機械工業や自動車工業など13業種が上昇。輸送機械工業など2業種は低下した。先行きは10月が1.9％上昇、11月が0.9％低下と見込んだ。