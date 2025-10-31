30日夕方、三種町鹿渡の秋田自動車道で車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと30日午後4時20分ごろ、三種町鹿渡字盤若台の秋田自動車道上り線を走っていた軽貨物車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の30代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約50センチだったということです。現場は秋田自動車道上り線で琴丘森岳