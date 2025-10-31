30日朝、鹿角市花輪の果樹園で、リンゴ約40個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと鹿角市花輪字柴内谷地中の果樹園を鹿角市の70代の男性が確認したところ、リンゴ約40個が食べられているのを発見しました。果樹園にはクマのものとみられるフンが確認されています。28日午後6時ごろから30日午前6時ごろまでの間に被害にあったとみられています。現場から最も近い民家