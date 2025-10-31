ロアッソ熊本と大分トリニータは30日、えがお健康スタジアムで26日に行われたJ2第34節の九州ダービー(大分が1-0で勝利)について、公式サイトで両クラブの代表取締役社長の連名による声明を発表した。熊本の藤本靖博代表取締役社長と大分の小澤正風代表取締役社長は、九州ダービーでの応援に感謝を述べた上で、「しかしながら、その一方でお互いの一部サポーターによる双方クラブ、サポーターに対してリスペクトを欠く行為を確