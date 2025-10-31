31日午前7時10分頃、五島市奈留町で「建物が燃えている」と、付近の住民から消防に通報がありました。 警察によりますと、木造平屋の住宅が全焼したとみられ、この家に住む70代と50代の親子と連絡が取れていないということです。現在も消防による消火活動が続いていて、警察が安否の確認を急いでいます。