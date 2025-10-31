おていさん（橋本愛）のアイディアを形にするため、蔦重（横浜流星）と二人で加藤千蔭（中山秀征）を訪ねます。※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第41回放送「歌麿筆美人大首絵」より『べらぼう』蔦重の実両親は？須原屋市兵衛その後、歌麿の胸中…10月26日放送内容の深堀り解説寛政の改革によって閉門処分を受けていたそうですが、彼は何者だったのでしょうか。今回は加藤千蔭（かとう ちかげ）について、その生涯を