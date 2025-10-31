気象庁＝東京都港区気象庁は31日、前線上の低気圧が11月1日にかけて急速に発達し、東日本と北日本では雷を伴う非常に激しい雨が降る恐れがあるとして、土砂災害や河川の増水などに警戒するよう呼びかけた。北日本では暴風や高波にも注意が必要となる。気象庁によると、31日に東シナ海から日本の南の前線上に低気圧が発生し、11月1日にかけて本州の太平洋側から千島近海へ進む。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込