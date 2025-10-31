飼い犬に腹を噛まれるこの記事の画像を見る英国留学記『赤と青のガウン』が大ベストセラーとなった彬子女王殿下。文章から滲み出る好奇心旺盛で親しみやすいお人柄に魅せられ、多くの日本人がすっかりファンになってしまった（本の大ヒットを受けて出演された「徹子の部屋」も「オールナイトニッポンPremium」も等身大の親しみやすさがとても素敵だった）。いい意味で私たちの「プリンセス」のイメージをすっかり一新、皇室その