◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝１０月３１日、栗東トレセン前走のレディスプレリュードを制し、優先出走権を獲得して参戦するビヨンドザヴァレー（牝５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）は、菱田裕二騎手が騎乗し、朝一番に坂路で５５秒７―１２秒４を馬なりでマークした。手先の軽い走りで、体調は良さそう。菱田騎手は「いい動きでした