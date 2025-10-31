【世界ゴルフ新潮流】【宮崎紘一氏コラム・現地レポート】型破りな新大会は大好評、男子トーナメントのあり方に一石を投じた2024年にメジャーで2勝（全米プロ、全英オープン）し、日本にも縁の深いX・シャウフェレ（米国）が優勝して大盛況に終わった、国内で唯一開催される米PGAツアーの「ベイカレントクラシック」。成功の裏には、会場である横浜カントリークラブ（神奈川県横浜市）の素晴らしいメンテナンスを抜きにしては語