「あと3イニング、いけますよ」大谷翔平の影響力は高市首相にまで波及か…五輪、WBC、ワールドシリーズまで猫も杓子もおんぶにだっこ日本時間29日、ワールドシリーズ第4戦の六回表、ブルージェイズの攻撃が終了したときのことだ。この回を三者凡退に打ち取ってベンチに引き揚げた大谷翔平（31=ドジャース）は、プライアー投手コーチに「あとどれくらいいけるか」と聞かれると、こう答えたという。つまり完投できるという意思表