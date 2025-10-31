モデルのムン・ガビ（36）が息子との日常を公開し、注目を集めている。30日、ムン・ガビは自身のインスタグラムに息子と一緒に撮った写真を複数枚投稿した。公開された写真には、ムン・ガビが息子とおそろいの服を着て笑っている姿や、手をつないで一緒に歩く姿などが写っている。ムン・ガビは昨年11月22日、インスタグラムを通じて息子を出産したことを明らかにしたが、父親については言及しなかった。その2日後、息子の実父が俳