川崎憲次郎（元プロ野球選手）生まれは、大分県随一の水産都市として知られる佐伯市。実家のすぐ横を流れる川ではフナが釣れ、自転車で15分も走れば350以上の魚種がいるといわれる佐伯の海です。しかも、同居していた母方の祖父は遠洋漁業の漁師。釣りをするために生まれてきたような環境で育ちました。【イチオシ！ガチ釣りガール写真】5年前に釣った3260グラムのクロソイは今でも船記録とはいえ、本格的に野球を始めてからは