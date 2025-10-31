【経済ニュースの核心】恥辱まみれの高市外交… 「ノーベル平和賞推薦」でのトランプ媚びはアベ手法そのもの高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談が開かれた。トランプ氏から見れば、扱いやすい女性首相だったか。日米両政府は造船に関し協力する。船舶建造量で世界トップの中国に対抗する狙いがある。造船は、日米合意に基づく5500億ドルの対米投資に盛り込まれた協力分野のひとつである。国交省によると、中国は近年