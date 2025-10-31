（写真：C-geo / PIXTA）【書影を見る】｢YouTubeやショート動画ばかりを見ている｣子に東大生がおすすめする本5選いま、私たちは「AI時代」のただ中にいます。生成AIの登場によって、あらゆる疑問にすぐ答えを得られるようになりました。ChatGPTに質問すれば、数秒で要約や解説が返ってきます。Googleで検索すれば、ほとんどの悩みや疑問は解決できます。LINEやメールでメッセージを送るときも、AIが自動で文章を提案してくれるよう