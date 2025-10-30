株式会社SUBARUは、2025年10月29日にバッテリーEV「ソルテラ」の改良モデルを発表した。 今回の改良モデルは、最大航続距離746kmの実現や急速充電時間の短縮に加え、モーター高出力化による加速性能向上など、BEVとしての実用性と先進性を大幅に強化した。さらに、新デザインの外装と14インチディスプレイを備えた内装により、都市的で洗練された印象を与えるモデルへと進化している。発売は11月27日から全国で