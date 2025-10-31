記者会見するラグビー日本代表のジョーンズ・ヘッドコーチ（右）と主将のディアンズ＝10月30日、ロンドン郊外（共同）【ロンドン共同】ラグビーで欧州遠征中の日本代表は30日、ロンドンのウェンブリー競技場で11月1日（日本時間2日未明）に行われる南アフリカ代表戦の登録メンバーを発表し、ナンバー8のリーチ（BL東京）、FBの矢崎（早大）が先発入りした。世界ランキングは日本が13位、南アフリカが1位。対戦成績は日本の1勝2