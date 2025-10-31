DOMOTOの堂本光一が10月11日、4年ぶりとなるソロライブツアー「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」の神奈川公演を横浜アリーナで開催した。KinKi Kidsから改名後、初のソロ活動で、新アルバム『RAISE』を引っ提げて全国4都市11公演を巡るツアー。この日披露したアンコールを含む全28曲のセットリストには、堂本光一の新たな挑戦が髄所に感じられた。オープニング。生バンドとコーラスの重厚なサウンドが鳴り響くと、ペンライト