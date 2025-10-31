子どもが反抗期になったら、親はどうすればいいのか。精神科医さわさんは「反抗期は、子どもが自己主張を始める自然な発達プロセスだ。親にとっては、子育ての思い込みを見直す絶好の機会でもある」という――。写真＝iStock.com／KatarzynaBialasiewicz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／KatarzynaBialasiewicz■「親が正しいわけじゃない」という気づきウザい、うるさいと言われる。話しかけても無視されたり、睨みつけ