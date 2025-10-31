北海道・旭川東警察署は2025年10月30日、上川町桂月岳で、神奈川県に住む大学生の佐藤朝忠さん21歳を雪に埋まった状態で発見して、その後、死亡を確認したと発表しました。佐藤さんは10月23日、「あす大雪山に登る」と同居する家族に伝えていましたが、翌24日午後9時ごろから連絡が取れなくなり、27日に家族が警察に通報しました。その後、捜索が続けられていましたが、30日午後0時過ぎ、道警のヘリが桂月岳の雪の中に埋もれている